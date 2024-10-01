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Царьград

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Ночной визит Путина в Кремль. Агрессия Израиля, подрыв военной базы США, изменения в Совбезе. Что стало причиной?

Ночной визит Путина в Кремль. Агрессия Израиля, подрыв военной базы США, изменения в Совбезе. Что стало причиной?

Накануне президент России Владимир Путин работал в Кремле допоздна. Впрочем, ненормированный график типичен для первого лица страны.

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