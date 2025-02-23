Apple выпустит обновлённый MacBook Air с чипом M4 в марте 2025 года Компания Apple готовит...

Apple выпустит обновлённый MacBook Air с чипом M4 в марте 2025 годаКомпания Apple готовится к запуску обновлённых 13- и 15-дюймовых версий ноутбука MacBook Air, аппаратной основой которых станет фирменный процессор Apple M4.
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