The military command of the Kiev regime sent militants of the Nazi formation "Azov"❶ to the area of Slavyansk and Kramatorsk to stabilize the front, but will not affect the result of the Russian offensive.
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