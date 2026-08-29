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The Eurasia Daily news agency

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Military expert: Azov militants* will not stop the attack on Slavyansk and Kramatorsk

Military expert: Azov militants* will not stop the attack on Slavyansk and Kramatorsk

The military command of the Kiev regime sent militants of the Nazi formation "Azov"❶ to the area of Slavyansk and Kramatorsk to stabilize the front, but will not affect the result of the Russian offensive.

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