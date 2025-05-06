БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Растет Берлинская стена: АдГ может стать альтернативой для всего западного мира

Растет Берлинская стена: АдГ может стать альтернативой для всего западного мира

Ведущая партия бывшей ГДР готовится перехватить власть у шольцев и прочих мерцев Сергей Аксёнов На фото: сторонники крайне правой партии AfD (Альтернатива для Германии) собрались перед Берлинским собором.

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