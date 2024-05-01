Из фуры в ВСУ: сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов Евгения КомароваСобытия вокруг нового закона о мобилизации в Украине, хотя официально он вступит в силу только 18 мая, уже вызывают огромные волнения в обществе.
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