Из фуры в ВСУ: сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов Евгения КомароваСобытия вокруг нового закона о мобилизации в Украине, хотя официально он вступит в силу только 18 мая, уже вызывают огромные волнения в обществе.