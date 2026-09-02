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Пятый канал

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В России задолженность по зарплате в июле снизилась до 2,039 млрд рублей

В России задолженность по зарплате в июле снизилась до 2,039 млрд рублей

Объем просроченной задолженности по заработной плате в России на конец июля 2026 года составил 2,039 миллиарда рублей.

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