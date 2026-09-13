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Царьград

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В лесу у Стрелково нашли тело мужчины, пропавшего 11 сентября

В лесу у Стрелково нашли тело мужчины, пропавшего 11 сентября

Спасатели обнаружили в лесном массиве тело мужчины, который пропал 11 сентября в окрестностях деревни Стрелково.

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