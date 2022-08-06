Будівля місцевої школи в Бахмуті, Україна, після російського удару 24 липня, 2022 р. Російські війська ведуть наступ на Бахмут і Авдіївку Донецька адміністрація повідомляє про п'ятьох загиблих та 14 поранених під час російських обстрілів у районі Бахмуту та Авдіївки Російські війська ведуть наступ на Бахмут – один із опорних пунктів української оборони на на […] Сообщение Російські війська ведуть наступ на Бахмут та Авдіївку появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.