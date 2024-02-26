Психолог Валуева: только 10% бездомных готовы вернуться к нормальной жизни

В мире отмечается рост случаев бродяжничества. По мнению психолога Галины Красноруженко, такие люди делятся на две основные категории: осознанно выбравшие этот путь и не желающие его менять, а также те, кто нуждается в помощи и хотел бы социализироваться.
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