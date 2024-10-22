Страны «Большой семерки» (G7) планируют сохранить заморозку находящихся в западных государствах российских активов после фактического завершения военного конфликта на Украине.
Стала известна судьба активов России в ЕС после окончания конфликта на Украине
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СК
Степан Капуста
Цитата: "Страны «Большой семерки» (G7) планируют сохранить заморозку находящихся в западных государствах российских активов после фактического завершения военного конфликта на Украине". А страны эти не предполагают варианта, при котором как минимум европейская их часть через несколько лет погрузится в нищету и утратят своё былое могущество? Такой поворот истории ими не рассматривается? А зря... Все идет именно к тому.
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