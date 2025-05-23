Южная группировка войск готовится к штурму в ЛНР под руководством "Беркута"

Мотострелки Южной группировки войск готовятся к штурму в зоне Специальной военной операции в ЛНР. На полигоне проходят занятия с использованием имитации и дыма для формирования тактики и навыков под руководством старшего разведчика "Беркута".
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