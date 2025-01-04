В Москве нашли подрядчика для выполнения работ по проекту КРТ в Зюзино

В Москве определили подрядчика, который выполнит проектные и строительно-монтажные работы для Московского фонда реновации жилой застройки, выступающего в качестве оператора участка комплексного развития территории (КРТ) площадью 0,43 га.
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