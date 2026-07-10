Врач Белоусов: сырые овощи с огорода могут быть заражены патогенами

Многие думают, что еда с огорода, выращенная самостоятельно, гораздо полезнее покупной. Однако на самом деле это не так, и в некоторых случаях овощи и фрукты из огорода даже опаснее магазинных, предупредил собеседник «Газеты.
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