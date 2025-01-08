Калужане требуют продлить каникулы в школах до 13 января

В ряде российских регионов каникулы у школьников длятся до 12 января. В Калужской области каникулы ограничены производственным календарем, дети выходят на учебу 9 января, отсюда и посыпавшиеся жалобыЖители Калужской области требуют продлить каникулы для детей в школах до 13 января.