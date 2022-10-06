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«Много вопросов к программе Валиевой. Не совсем понятно, зачем возрождать эти эмоции»

«Много вопросов к программе Валиевой. Не совсем понятно, зачем возрождать эти эмоции»

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские в интервью «Газете.Ru» рассказали об участии в чемпионате страны по травмоопасному виду танцев Exhibition, которое чуть не сорвалось из-за повреждения партнера.

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