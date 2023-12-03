Запад не допустит победы Киева: Генерал НАТО назвал три причины конца Украины

Американский генерал Филип Бридлав дал большое интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, в котором рассказал, как на самом деле западные лидеры смотрят на конфликт России с Украиной, и почему они заставили Киев драться против более сильного противника.
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