ВС РФ продолжают ударами ФАБов уничтожать ПВД и другие объекты ВСУ в Орехове В последнее время можно отметить определенное усиление давления армии России на пози.
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ВС РФ продолжают ударами ФАБов уничтожать ПВД и другие объекты ВСУ в Орехове В последнее время можно отметить определенное усиление давления армии России на пози.
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