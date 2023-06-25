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Достигнуто соглашение о транзите нефти между «КазМунайГазом» и SOCAR

Достигнуто соглашение о транзите нефти между «КазМунайГазом» и SOCAR

Достигнуто соглашение о транзите нефти между «КазМунайГазом» и SOCAR Наталья МарковаАО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) в городе Баку заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве.

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