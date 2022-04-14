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Евросоюз запретил экспорт магистральных тягачей в Россию

Евросоюз запретил экспорт магистральных тягачей в Россию

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники. В частности, под действия санкций попадают седельных тягачей, среднетоннажные грузовики, бетономешалки, бульдозеры, тракторы, коммунальные машины для уборки улиц и самосвалы.

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