Евросоюз запретил экспорт магистральных тягачей в Россию

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники. В частности, под действия санкций попадают седельных тягачей, среднетоннажные грузовики, бетономешалки, бульдозеры, тракторы, коммунальные машины для уборки улиц и самосвалы.