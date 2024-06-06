ВТБ и «Ростелеком» будут интегрировать сервисы для розничных клиентов

Соответствующее соглашение заключили на ПМЭФ На ПМЭФ-2024 Банк ВТБ и «Ростелеком» заключили соглашение о создании до конца года совместных продуктов, объединяющих преимущества финансовых и цифровых сервисов.
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