Из кадетов в ваххабиты с тесаком: Ученик-мигрант готовил теракт в школе. Диаспора подкинула версию

Elena

Диаспоры - это узаконенные ОПГ. Их не должно быть на российской земле. За вмешательство в судебный процесс - всех посадить, затем выслать. В этом конкретном случае: почему не выслали назад в кишлак всю родню, а только папашу? Малолетнего ублюдка посадить, а потом - в кишлак, к родственникам. Никакие школы с русским языком им не помогут - они НЕ ХОТЯТ жить по нашим законам. Делать им у нас нечего.