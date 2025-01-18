Царьград Коллаж Царьграда Школьник собрал дома коллекцию из ножей, но отнюдь не из интереса к холодному оружию.
Из кадетов в ваххабиты с тесаком: Ученик-мигрант готовил теракт в школе. Диаспора подкинула версию
Комментарии
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Надежда Минаева
За малейшие нарушения мигрантами, членами их семей, их детьми законов РФ и норм общежития, норм общественного поведения - мигрантов следует незамедлительно штрафовать, арестовать и депортировать (всей семьей, если успели вьехать)!
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10 час.
Elena
Диаспоры - это узаконенные ОПГ. Их не должно быть на российской земле. За вмешательство в судебный процесс - всех посадить, затем выслать. В этом конкретном случае: почему не выслали назад в кишлак всю родню, а только папашу? Малолетнего ублюдка посадить, а потом - в кишлак, к родственникам. Никакие школы с русским языком им не помогут - они НЕ ХОТЯТ жить по нашим законам. Делать им у нас нечего.
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9 час.
ЕМ
Евгений Мальцев
Чурок русскими не зделать
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4 час.
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