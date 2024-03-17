Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время проведения ОИ-2024

Андрей Шишинов

А при чём тут олимпиада и Россия. Это ведь его хозяева "отменили" спортсменов из России по политическим мотивам. И паралимпийскую сборную кстати тоже. А когда в 2008 году грузия по приказу америкосов напала на Цхинвал я что-то призывов о прекращении огня на время олимпиады (которая вот как странно началась именно в этот день) со стороны франции да и других стран из "демократического сада" не слышал. Да и к америкосам, которые неоднократно вели боевые действия во время олимпиад тоже претензий не было. Поэтому пусть микрон идёт в пешее эротическое со своими предложениями. (ему не привыкать).