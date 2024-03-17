Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время проведения ОИ-2024

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Франция выступит с предложением к России о прекращении огня в зоне проведения СВО на время Олимпийских игр.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
А при чём тут олимпиада и Россия. Это ведь его хозяева &quot;отменили&quot; спортсменов из России по политическим мотивам. И  паралимпийскую сборную кстати тоже.  А когда в 2008 году грузия по приказу америкосов напала на Цхинвал я что-то призывов о прекращении огня на время олимпиады  (которая вот как странно началась именно в этот день)  со стороны франции да и других  стран из &quot;демократического сада&quot;  не слышал. Да и к америкосам, которые неоднократно вели боевые действия во время олимпиад тоже претензий не было. Поэтому пусть микрон идёт в пешее эротическое со своими предложениями. (ему не привыкать).
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