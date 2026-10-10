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Царьград

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Телеканал "Общественное": в Днепропетровске произошёл взрыв

Телеканал "Общественное": в Днепропетровске произошёл взрыв

В Днепропетровске на выходных произошёл взрыв, как подтвердил телеканал "Общественное". По данным министерства цифровой трансформации Украины, инцидент совпал с воздушной тревогой в Днепропетровской области.

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