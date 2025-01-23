Губернатор Техаса потребовал от конгресса $11 млрд за охрану границы при Байдене

Губернатор Техаса Грег Эбботт потребовал от конгресса компенсацию в размере $11 млрд за охрану границы при правлении экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена - эти деньги потратил штат из собственных резервов для того, чтобы скомпенсировать отсутствие государственного регулирования.