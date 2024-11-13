Мочение - старинный способ консервации и сохранения продуктов на долгий срок, мочёные фрукты и овощи вовсю употреблялись ещё до нашей эры многими народами, жившими в северной Европе и Сибири.
Зачем в старину мочили фрукты и овощи?
Комментарии
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Александр Николаевич
Мочение основывается на выдерживании овощей и фруктов в специальной пряной воде.
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18 час.
sylpfide sylpfide
При желании и в многоквартирном доме можно мочить фрукты и овощи. Не в бочках конечно, но в кастрюле, желательно эмалированной, все получается так же. как и в бочках. Сейчас у всех балконы и лоджии застекленные, но только они не должны быть утепленные, и тогда все сохраняется прекрасно.
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5 час.
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