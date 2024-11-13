Зачем в старину мочили фрукты и овощи?

sylpfide sylpfide

При желании и в многоквартирном доме можно мочить фрукты и овощи. Не в бочках конечно, но в кастрюле, желательно эмалированной, все получается так же. как и в бочках. Сейчас у всех балконы и лоджии застекленные, но только они не должны быть утепленные, и тогда все сохраняется прекрасно.