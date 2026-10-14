В Куединском районе суд оштрафовал на 50 тысяч рублей 25-летнего водителя, который в июле предъявил сотрудникам ГАИ поддельное удостоверение, купленное через интернет.
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