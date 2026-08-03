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Иркутск Сегодня

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В Усолье-Сибирском мужчина открыл стрельбу по птицам

Сотрудники полиции выявили опасное нарушение благодаря мониторингу социальных сетей. Внимание правоохранителей привлек видеоролик, на котором неизвестный мужчина несколько раз стреляет в воздух из пневматического оружия прямо в общественном месте.

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