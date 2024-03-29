Политолог о рекордном уровне патриотизма в России: «Достиг исторического максимума»

Исследование ВЦИОМ показало, что на сегодняшний день патриотами себя считают 94 % россиян. Политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова прокомментировала рекордный уровень патриотизма среди граждан страны:«Российское общество как никогда сплочено перед лицом внешних угроз ради защиты собственного будущего.