Политолог о рекордном уровне патриотизма в России: «Достиг исторического максимума»

Исследование ВЦИОМ показало, что на сегодняшний день патриотами себя считают 94 % россиян. Политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова прокомментировала рекордный уровень патриотизма среди граждан страны:«Российское общество как никогда сплочено перед лицом внешних угроз ради защиты собственного будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии