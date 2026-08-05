iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Аппаратная ИИ-кнопка, 120 Гц и 6000 мАч, недорого: в России стартовали продажи смартфона Infinix Hot 70

Аппаратная ИИ-кнопка, 120 Гц и 6000 мАч, недорого: в России стартовали продажи смартфона Infinix Hot 70

Позже появится модель Hot 70 Pro Компания Infinix вывела на российский рынок смартфон Hot 70, главной особенностью которого стала отдельная кнопка для быстрого доступа к возможностям искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии