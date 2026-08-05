Аппаратная ИИ-кнопка, 120 Гц и 6000 мАч, недорого: в России стартовали продажи смартфона Infinix Hot 70

Позже появится модель Hot 70 Pro Компания Infinix вывела на российский рынок смартфон Hot 70, главной особенностью которого стала отдельная кнопка для быстрого доступа к возможностям искусственного интеллекта.
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