«В Red Bull знают мой телефон». Даниил Квят готов заменить Ферстаппена

«В Red Bull знают мой телефон». Даниил Квят готов заменить ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик Даниил Квят заявил, что готов к предложению от Red Bull Racing на фоне текущей ситуации в команде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии