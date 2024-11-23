Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска оказали помощь водителю большегруза на трассе

Находясь на маршруте патрулирования, дорожные полицейские обратили внимание, что на 87-м км автодороги Р-257 «Енисей» грузовой автомобиль «КамАЗ» съехал на обочину и не может самостоятельно возобновить движение.
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