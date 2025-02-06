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Царьград

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Путин убрал межвидовой статус в военных округах России

Путин убрал межвидовой статус в военных округах России

Военные округа потеряли статус межвидового объединения, а их командование реорганизовали в управления.

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