Джо Байден возмутился приостановкой России зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки является "возмутительным" и только "увеличит голод". С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, комментируя российское решение приостановить участие в вывозе зерна из портов Украины.
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