«Репрессии сделали Россию великой!»: Заявление Александра Дугина возмутило Ксюшу Собчак, которая увидела философа в «расстрельных списках». Кто прав?

лл лина любимцева Стрелков критиковал НЕ войну России "в" Украине (буква "в" о многом говорит, кто это написал), а критиковал МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ России НА Украине. Разные вещи...

Борис Виленский Девушка, я не разбираюсь в бриллиантах, модах, лаках для ногтей, косметике... ради Бога, не влезайте в мужские дела, тем более военные.