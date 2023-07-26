«Репрессии сделали Россию великой!»: Заявление Александра Дугина возмутило Ксюшу Собчак, которая увидела философа в «расстрельных списках». Кто прав?

Александр Дугин, которого поклонники называют философом, опубликовал весьма интересный и неоднозначный пост, в котором утверждал, что именно репрессии сделали Россию великой и сильной, позволили быстро развиваться и производить чистку обнаглевших элит.
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