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«Репрессии сделали Россию великой!»: Заявление Александра Дугина возмутило Ксюшу Собчак, которая увидела философа в «расстрельных списках». Кто прав?

«Репрессии сделали Россию великой!»: Заявление Александра Дугина возмутило Ксюшу Собчак, которая увидела философа в «расстрельных списках». Кто прав?

Александр Дугин, которого поклонники называют философом, опубликовал весьма интересный и неоднозначный пост, в котором утверждал, что именно репрессии сделали Россию великой и сильной, позволили быстро развиваться и производить чистку обнаглевших элит.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Стрелков критиковал НЕ войну России &quot;в&quot; Украине (буква &quot;в&quot; о многом говорит, кто это написал), а критиковал МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ России НА Украине. Разные вещи...
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23 мин.
Борис Виленский
Девушка, я не разбираюсь в бриллиантах, модах, лаках для ногтей, косметике... ради Бога, не влезайте в мужские дела, тем более военные.
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11 мин.
лл
лина любимцева
Мальчик, не давайте советы людям, когда никто не спрашивает ваше мнение.
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9 мин.

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