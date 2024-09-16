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Татар-информ

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В Лисичанск из Алексеевского района РТ привезли аккумуляторы, шины и моторное масло

В Лисичанск из Алексеевского района РТ привезли аккумуляторы, шины и моторное масло

В Лисичанск прибыла очередная гуманитарная помощь из Татарстана. Фото: © Татар-информ Фото: © Татар-информ Фото: © Татар-информ В состав гуманитарного груза, доставленного главой Алексеевского муниципального района Сергеем Демидовым, вошли: 600 литров моторного масла, 200 литров масла для АКПП, 600 литров антифриза, 16 аккумуляторов, 66 автомобильных шин для автобусов и спец.

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