В Лисичанск из Алексеевского района РТ привезли аккумуляторы, шины и моторное масло

В Лисичанск прибыла очередная гуманитарная помощь из Татарстана. Фото: © Татар-информ Фото: © Татар-информ Фото: © Татар-информ В состав гуманитарного груза, доставленного главой Алексеевского муниципального района Сергеем Демидовым, вошли: 600 литров моторного масла, 200 литров масла для АКПП, 600 литров антифриза, 16 аккумуляторов, 66 автомобильных шин для автобусов и спец.