Leica показала камеру с защитой от дипфейков. Она наносит на снимки водяные знаки

Немецкая компания Leica презентовала камеру M11-P для профессиональных журналистов с технологией защиты фотографий от изменений и подделокКамера довольно минималистичного дизайна получила устойчивый к царапинам дисплей из сапфирового стекла в сочетании с чёрной матовой отделкой корпуса.