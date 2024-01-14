Leica показала камеру с защитой от дипфейков. Она наносит на снимки водяные знаки

Немецкая компания Leica презентовала камеру M11-P для профессиональных журналистов с технологией защиты фотографий от изменений и подделокКамера довольно минималистичного дизайна получила устойчивый к царапинам дисплей из сапфирового стекла в сочетании с чёрной матовой отделкой корпуса.
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