МФТИ: с 1990 года доля курильщиков в мире снизилась в полтора раза

Ученые из МФТИ совместно с учеными из других стран установили, что с 1990 по 2022 год распространенность курения снизилась во всем мире примерно в полтора раза: с 40,8% до 28,5% среди мужчин и с 9,94% до 5,96% среди женщин.
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