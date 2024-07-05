«Царьград» размещает график отключения света в Чите с 6 по 12 июля

Энергетики обращают внимание, что на эти выходные тоже запланированы отключения электричества.На ближайшие семь дней,с 6 по 12 июля, отключения света запланированы не только непосредственно в Чите, но в селе Засопка, Смоленка, Танха, Ильинка и Новотроицк, а также в поселках ЧЭС и Кадала.