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Царьград

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«Царьград» размещает график отключения света в Чите с 6 по 12 июля

«Царьград» размещает график отключения света в Чите с 6 по 12 июля

Энергетики обращают внимание, что на эти выходные тоже запланированы отключения электричества.На ближайшие семь дней,с 6 по 12 июля, отключения света запланированы не только непосредственно в Чите, но в селе Засопка, Смоленка, Танха, Ильинка и Новотроицк, а также в поселках ЧЭС и Кадала.

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