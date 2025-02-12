«Даже по первому высшему образованию много бюджетных мест не занято, потому что невозможно обучать на хирурга двоечников»

Обеспечить бесплатное среднее высшее образование по наиболее востребованным специальностям — это смелое предложение прозвучало в ходе «Правительственного часа» в Государственной Думе, посвященного обсуждению реформы образования.
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