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«Даже по первому высшему образованию много бюджетных мест не занято, потому что невозможно обучать на хирурга двоечников»

«Даже по первому высшему образованию много бюджетных мест не занято, потому что невозможно обучать на хирурга двоечников»

﻿﻿Обеспечить бесплатное среднее высшее образование по наиболее востребованным специальностям — это смелое предложение прозвучало в ходе «Правительственного часа» в Государственной Думе, посвященного обсуждению реформы образования.

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