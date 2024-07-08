Белый дом: США с союзниками объявят об укреплении системы ПВО Украины

США вместе с рядом союзных стран вскоре выступят с объявлениями об укреплении системы ПВО Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 8 июля в ходе брифинга.
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