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Петербургский дневник

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В Ленобласти полностью перекроют движение на федеральной трассе А-181 «Скандинавия»

В Ленобласти полностью перекроют движение на федеральной трассе А-181 «Скандинавия»

Над проезжей частью дороги будут проводиться работы по монтажу П-образной металлической опоры В Выборгском районе Ленинградской области на 73-м километре автодороги федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой 25 сентября полностью перекроют движение транспорта, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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