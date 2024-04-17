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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вот как ваш характер зависит от формы вашего большого пальца

Между нашими физическими особенностями и нашими личностными чертами существует сильная связь. Физический облик и его уникальные черты играют важную роль в формировании личности, и может много рассказать о том, что мы собой представляем.

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