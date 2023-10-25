Задержана пара, обманувшая людей на сотни миллионов с помощью "рыбной пирамиды"

Задержаны супруги Татьяна и Сергей Решетовы, которых заподозрили в создании "рыбной пирамиды" в Набережных Челнах, сообщает в своем Телеграм-канале адвокат Руслан Нагиев, к которому обратились некоторые из обманутых Решетовыми людей.
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