«Он бы смотрел на него с холодными глазами и отсутствием тепла», — таролог о том, как сложилась бы дружба Ви и Чонгука, если бы не группа BTS

Многие друзья в этом мире нашли друг друга благодаря общим интересам: хобби или работе. POPCAKE стало интересно, смогли бы Ви и Чонгук сохранить свою уникальную дружбу, если бы не были участниками BTS и встретились бы они вообще в таком случае? Таролог Валентина Палецкая раскрыла, как могли бы произойти события.
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