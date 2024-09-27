«Он бы смотрел на него с холодными глазами и отсутствием тепла», — таролог о том, как сложилась бы дружба Ви и Чонгука, если бы не группа BTS

Многие друзья в этом мире нашли друг друга благодаря общим интересам: хобби или работе. POPCAKE стало интересно, смогли бы Ви и Чонгук сохранить свою уникальную дружбу, если бы не были участниками BTS и встретились бы они вообще в таком случае? Таролог Валентина Палецкая раскрыла, как могли бы произойти события.