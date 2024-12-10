Константинов: план Трампа по Украине может стать сигналом Зеленскому к эвакуации

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что концепция избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его сторонников к эвакуации.
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