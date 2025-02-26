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Царьград

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Атака ВСУ на Кубань: повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе

Атака ВСУ на Кубань: повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе

ВСУ атаковали гражданские объекты на Кубани: в ущербе дома в Туапсе и Темрюкском районе, а также хозяйственная постройка в селе Джигинка.

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