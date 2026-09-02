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Международные расчеты и новые пути платежей: на ВЭФ обсудили пути сотрудничества с иностранными государствами

Международные расчеты и новые пути платежей: на ВЭФ обсудили пути сотрудничества с иностранными государствами

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ФедералПресс. Во Владивостоке в первый день Восточного экономического форума открылась площадки, где участники обсуждают практические вопросы работы российского бизнеса с зарубежными партнерами, а также могут устроить переговоры за чашкой чая.

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