Международные расчеты и новые пути платежей: на ВЭФ обсудили пути сотрудничества с иностранными государствами

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ФедералПресс. Во Владивостоке в первый день Восточного экономического форума открылась площадки, где участники обсуждают практические вопросы работы российского бизнеса с зарубежными партнерами, а также могут устроить переговоры за чашкой чая.