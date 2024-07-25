Как заставить мир блестеть — 25 сияющих работ Сары Шакил

Однажды у пакистанки Сары Шакил случился жизненный кризис. Девушке в депрессии захотелось раскрасить окружающий мир блестками и радугой, и она стала клеить их на растяжки на теле и старые фото и под хэштегом #glitterstretchmarks распространять позитивное отношение к естественным моментам человеческой жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии