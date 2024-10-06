Лакомясь рыбкой, не подавитесь костью. Двуличие подвело Казахстан к торговой войне с Россией

Наши дипломаты действуют в интересах России, и не нам их осуждать и советовать им.

Казахстан ещё поплачит от америкосов , По-видимому становится колонией америкосов, так же как и Европа.

М

Мария

Вы правы! Покой Казахстану от англосаксов только снится! Вот почему. Казахстан входит в первую десятку! стран по богатству природными ископаемыми. Занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – по серебру, свинцу и хромитам, третье – по меди и флюориту, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту. О запасах урана вообще молчу, половину урановых рудников уже продали англичанам.