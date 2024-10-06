Театр абсурда
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Театр абсурда

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Лакомясь рыбкой, не подавитесь костью. Двуличие подвело Казахстан к торговой войне с Россией

Лакомясь рыбкой, не подавитесь костью. Двуличие подвело Казахстан к торговой войне с Россией

 Россия приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. По официальной версии, причина такого решения — забота о фитосанитарной безопасности.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Наши дипломаты  действуют в интересах России, и  не нам  их осуждать и советовать им.
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12 час.
Галина Друзина
Казахстан ещё поплачит от америкосов , По-видимому становится колонией америкосов, так же как и Европа.
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3 час.
М
Мария
Вы правы! Покой Казахстану от англосаксов только снится! Вот почему. Казахстан входит в первую десятку! стран по богатству природными ископаемыми. Занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – по серебру, свинцу и хромитам, третье – по меди и флюориту, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту. О запасах урана вообще молчу, половину урановых рудников уже продали англичанам.
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2 час.

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