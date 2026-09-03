Украинка назвала россиянку причиной ухода из баскетбольного клуба в США

Украинская баскетболистка Кейт Коваль официально подтвердила, что её решение покинуть американскую команду Университета штата Луизиана (LSU) было связано с появлением в составе российской спортсменки Анны Минаевой.
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